إطلالات الملكة رانيا.. مزيج مميز بين الموضة الغربية والهوية العربية

ميرنا وليد - بيروت - تُعد الملكة رانيا العبد الله من أبرز الشخصيات العامة التي تُعرف بأناقتها الراقية وذوقها الرفيع في عالم الموضة. وعلى مدار السنوات، رسّخت مكانتها كرمز للموضة الملكية يجمع بين الأصالة والحداثة. مزج الأصالة بالحداثة في الأزياء

تحرص الملكة رانيا العبد الله على تنسيق إطلالاتها بأسلوب يدمج بين الطابع التقليدي الأردني والتصاميم العصرية العالمية، ما يضفي على حضورها لمسة من التميز والتفرّد. وغالبًا ما تختار فساتين ذات لمسات شرقية ممزوجة بتفاصيل حديثة، أو تجمع بين الألوان الحيوية والنقوش المستوحاة من التراث الأردني الغني.

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