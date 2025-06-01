دعابة تحولت إلى حقيقة.. تعرفوا إلى قصة حب تيم حسن ووفاء الكيلاني

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الجمهور بإعلان زواجهما في الـ 9 من شهر أيار عام 2017، وذلك بعد علاقة سرية لم يتم تسريب أي معلومات عنها مسبقاً.



وعام 2014، أطل تيم حسن كضيف في برنامج "الحكم" الذي كانت تقدمه وفاء الكيلاني حينها، وأظهرت إهتماماً كبيراً به، وركزت لحوالى الـ 35 دقيقة على تفاصيل خاصة في حياته الشخصية، وطرحت أسئلة مهمة تتعلق بسبب طلاقه ومواصفات فتاة أحلامه، كما قدمته بطريقة إستثنائية لفتت أنظار الجمهور.

وفي تلك الحلقة طلبت وفاء الكيلاني من تيم حسن الزواج، قائلة: "أنا عايزة أتجوزك"، ليرد قائلاً: "بقبل فوراً حبيبة قلبي". صحيح أن هذه الخطوة كانت من باب الدعابة بسبب زواج وفاء الكيلاني حينها، ولكنها تحولت إلى حقيقة في عام 2017.