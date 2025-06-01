شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد متزوجة من أحمد مجدى ويعيشان صراع أسرى فى مسلسل فات الميعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل "فات الميعاد" برومو العمل الذى يعرض على قناة DMC، وDMC دراما خلال الفترة المقبلة وهو من بطولة أحمد مجدى وأسماء أبو اليزيد، من إنتاج إبراهيم حمودة، حيث أوضح البرومو أن أسماء أبو اليزيد متزوجة من أحمد مجدى، ويعيشان صراع أسرى بينهما يؤدى إلى الانفصال حسبما أوضح البرومو الرسمي للعمل .

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



