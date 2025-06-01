ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من مرور 9 سنوات على زواج نجمة المسلسل الشهير "Gossip Girl" الممثل الأميركية لايتون ميستر وزوجها الممثل الأميركي آدم برودي، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي صورة من الحفل.
وعن سبب حرصها على أن يكون حفل زفافها وزوجها آدم برودي عام 2014 بعيداً عن الإعلام، تحدثت لايتون ميستر قائلة: "في مواقع التصوير وفي الحياة، كنت أرتدي فستانًا فاخرًا وأُبدع وأقول بعض الجمل. لم أُرد أن أشعر بهذا الشعور".
وعن إبنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وإبنها البالغ من العمر 4 سنوات، قالت: "هناك الكثير من الأشياء التي لم أفعلها لأنني أريد أن أكون معهما. لا أحب البعد عنهما".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 سنوات على زواجها.. لهذا السبب لا توجد أي صورة من حفل زفاف نجمة "Gossip Girl" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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