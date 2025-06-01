فن ومشاهير

عرض فيلم هابى بيرزداى فى مهرجان تريبيكا فى أمريكا 5 يونيو المقبل

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  • عرض فيلم هابى بيرزداى فى مهرجان تريبيكا فى أمريكا 5 يونيو المقبل 1/4
  • عرض فيلم هابى بيرزداى فى مهرجان تريبيكا فى أمريكا 5 يونيو المقبل 2/4
  • عرض فيلم هابى بيرزداى فى مهرجان تريبيكا فى أمريكا 5 يونيو المقبل 3/4
  • عرض فيلم هابى بيرزداى فى مهرجان تريبيكا فى أمريكا 5 يونيو المقبل 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم هابى بيرزداى بطولة النجوم نيللى كريم وشريف سلامة وحنان مطاوع، عن عرض الفيلم في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الامريكية وذلك يوم 5 يونيو المقبل، والفيلم يتم عرضه الأول في تلك المهرجان، حيث من المقرر أن يسافر ابطال العمل خلال الساعات المقبلة للاحتفال بعرضه وسط الجاليات العربية هناك الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

هابى بيرز دالى
هابى بيرز دالى

 

وتعود حنان مطاوع إلى عالم السينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت أخر اعمال حنان في السينما فيلم "قابل للكسر" وشارك في بطولة الفيلم كلا من رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وأخرون، إخراج أحمد رشوان .


وفى سياق آخر احتفلت النجمة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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