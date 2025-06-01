شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لمواهب البيانو على المسرح الصغير في الأوبرا .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب فصلى البيانو تدريب الفنانين الدكتورة مريم المملوك وشريف صلاح وذلك في التاسعة مساء الأحد الأول من يونيو على المسرح الصغير .

يقدم فصل البيانو تدريب الدكتورة مريم المملوك مجموعة من أعمال كبار المؤلفين العالميين منهم چون طومسون، جوديك، خاتشاتوريان، شوبان، موتسارت، شوشتاكوفيتش، ديبوسى، بيتهوفن، برامز، كباليفسكى.. أداء بهيجة سامح، سلمى عمر، فريد محمد، يوسف تامر، محمود رشاد، هيّا محمد، فادى تامر، ديفيد سامح، زياد يوسف، أحمد يحى وندى كامل.

أما فصل الفنان شريف صلاح فيقدم عدد من مؤلفات شوبان، رافيل، ڤالدى ، كليمنتى ، بيتهوفن ، موتسارت ، ليست ، راخمانينوف .. آداء شهد مجدى ، مصطفى أحمد ، عمر طارق ، هنا أحمد ، أيسل مصطفى ، ملك حاتم ، مهاب عجاج ، جيسى ماجد ، ترافينا سعيد ، زياد النبوى ، كريم أحمد ، ليوناردو ،هنا عمرو ،فيرنا حسام ، فريدة حسين ، ريم محمد ، رنا محمد ، سلمى على، ملك حسين وكريم صلاح .



يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وإعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم .

