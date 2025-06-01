شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد مورجان فريمان.. صاحب الحنجرة الذهبية والأداء الفريد فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثل العالمي مورجان فريمان الذى ولد في الأول من يونيو لعام 1937، وارتبط اسمه بكونه أشهر ممثلي هوليود من حيث الأداء الصوتي بشكل كبير، خاصة صوته المميز الذى جعله لا يشارك فحسب بموهبته الفنية وإنما منحه عاملاً إضافيًا في لعب أعقد الأدوار واستغلاله في تقديم أعمال وثائقية ذات تركيبة خاصة.

مورجان فريمان الذى ولد زي النهارده يعد فنانًا متكاملاً لعب كافة الأدوار ودومًا ما كان لديه القدرة على تجسيد أصعبها بشكل نابع من موهبة خاصة جدًا.

هذا وكان يحلم مورجان فريمان فى طفولته أن يصبح طيارًا مقاتلاً وبالفعل انضم للقوات الجوية، ولكنه تراجع بعد ذلك واتجه للتمثيل، فى طفولته كان يجمع الأموال ليشاهد الأفلام وفى سن الثانية عشر اكتشف موهبته فى التمثيل ورغم ذلك انضم إلى سلاح الجو ثم تركه بعدما شعر أن فكرته عما أحبه مختلفة تماما فانتقل إلى هوليوود ليختبر موهبته، ابتسم الحظ له بعد كفاح مرير فى عام 1987 بعدما شارك فى فيلم Street Smart المبنى على قصة حقيقية عن عالم الجريمة والملاهى الليلية فى نيويورك فأثار أداءه الواقعى أغلب النقاد بل ورشح لجائزة أوسكار لأول مرة، بعدها توالت عليه أدوار البطولة بداية من فيلمDriving Miss Daisy الذى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ورشح عن دوره فيه لجائزة الأوسكار للمرة الثانية.

ومع نجاحه وشهرته العالمية لم ينس فريمان حلم الطيران الذى عشقه حتى أصبح لديه رخصة قيادة طائرة.