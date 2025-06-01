ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا من زيارته لغار السجدة في منطقة كهف بني حرام بالمدينة المنورة.

وظهر أحمد سعد في الصور مرتديًا جلبابًا أبيض وهو ساجد داخل الغار، في لحظة اتسمت بالخشوع والسكينة.

وأثارت الصور التي نشرها عبر خاصية الستوري على حسابه، تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين عبروا عن تأثرهم بالهدوء الذي بدا عليه، معتبرين أنه يعيش حالة روحية مختلفة، خاصة بعدما كشف مؤخرًا عن بدء إزالة التاتو من جسده.

وكان أحمد سعد قد كشف أنه بدأ مرحلة جديدة في حياته بعد ان اتخذ قراراً مهماً وهو ان يبدأ بإزالة كل الوشوم عن جسمه ما يتطلب وقتاً طويلاً ويتسبب بألم. وعبر حسابه الخاص شارك فيديو له من أول جلسة لازالة الوشوم من احد المراكز المختصة وعلق كاتباً: " ابتديت رحلة إزالة التاتو و شايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها"

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إزالته للوشم.. أحمد سعد يظهر ساجدًا داخل غار السجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.