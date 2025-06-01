تايلاند تفوز بجائزة ملكة جمال العالم ٢٠٢٥ ومشاركة راقيّة لندى كوسا

فازت ملكة جمال تايلاند أوبال سوشاتا بلقب ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند. وقد حلّت إثيوبيا الوصيفة الأولى ، أما بولندا الوصيفة الثانية ومارتينيك الوصيفة الثالثة

وكانت ملكة جمال لبنان ندى كوسا قد تأهلت ضمن لقارة اسياTop 5 في الحفل الا ان الحظ لم يحالفها لاكمال المنافسة حتى النهاية وقد تألقت بأزياء من توقيع مصمم الازياء زياد نكد وستايلست نرمين عبد الخالق. (http://www.instagram.com/p/DKUrvGfMZx9/)

وتُعدّ مسابقة ملكة جمال العالم واحدة من أقدم وأعرق مسابقات الجمال الدولية، أسسها إريك مورلي عام ١٩٥١. تهدف المسابقة إلى الاحتفاء بالجمال والتنوع والتبادل الثقافي بين النساء من جميع أنحاء العالم. في كل عام، تشارك المتسابقات من أكثر من مئة دولة في جولات متنوعة، تشمل عروض المواهب، وعروض فساتين السهرة، والمقابلات، للتنافس على اللقب المنشود.

تتولى الفائزة بلقب ملكة جمال العالم دور سفيرة عالمية للمبادرات الخيرية للمنظمة، وخاصةً ضمن برنامج “الجمال الهادف”. ويشمل ذلك المشاركة في الجهود الإنسانية، ومبادرات الرعاية الصحية، والتحسينات التعليمية، ومشاريع الحفاظ على البيئة. طوال فترة توليها المنصب، تسافر حاملة اللقب على نطاق واسع، لتعزيز السلام وحسن النية بين الدول، بالإضافة إلى زيادة الوعي وجمع التبرعات للمساعي الخيرية.

بالإضافة إلى التكريم والمسؤوليات، تحصل الفائزة بلقب ملكة جمال العالم على جائزة نقدية سخية. واعتبارًا من النسخ الأخيرة، تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أميركي، مخصصة لدعم مشاريعها الإنسانية وتطورها الشخصي خلال فترة توليها المنصب.

على مر السنين، تطورت مسابقة ملكة جمال العالم لتعكس القيم والأعراف الاجتماعية المتغيرة. ورغم تعرضها لانتقادات بسبب تمثيلها للمرأة ومعايير الجمال، بذلت المنظمة جهودًا متضافرة لاحتضان التنوع والشمولية. وتُركز المسابقة الآن بشكل أكبر على الذكاء والموهبة والمسؤولية الاجتماعية، مُشجعةً المتسابقات على إبراز ذكائهن ومهاراتهن والتزامهن بالقضايا الاجتماعية.