شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 أشهر من طرحه بالسينما.. عرض فيلم الدشاش على نتفليكس 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن إتاحتها وعرضها فيلم الدشاش بطولة النجم محمد سعد ابتداء من يوم الخميس 19 يونيو الجاري، وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط على طرحه في السينمات المختلفة، إذ أتيح في دور العرض في يناير الماضي.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

وأعاد فيلم الدشاش محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.

كما شهد العمل تعاون سعد مجددا مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.