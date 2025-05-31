مؤلف فيلم آخر رجل في العالم لـ مي كساب وبيومي فؤاد يكشف لـ الخليج 365 موعد طرحه في دور السينما

يوم واحد يفصل أبطال الفيلم على الانتهاء من التصوير

قصة فيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

بيومي فؤاد بطل مسرحية كويتية لأول مرة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 11:53 مساءً - لفتت الشركة المنتجة لفيلم، أنظار الجمهور طوال اليومين الماضيين، بعدما كشفت عن الصور الأولى من الفيلم، مع إخفاء وجه البطل، في محاولة لخلق حالة من الإثارة والتشويق، وكتجربة جديدة في الدعاية والتسويق، فيما تبين لاحقًا أنّ بطل العمل هو، الذي يخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة لأول مرة، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا طوال السنوات الماضية، وتحديدًا في اللون الكوميدي.ومن جانبه، قال السيناريست إسلام شتا، لـ"الخليج 365"، إنّه لازال هناك يوم واحد، وينتهي فريق العمل من تصوير الفيلم بالكامل، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، لافتًا إلى أنّ العمل سيُطرح في صالات السينما خلال موسم أفلام صيف 2025، وتحديدًا نهاية شهر يوليو أو مطلع أغسطس، حيث ستستقر الشركة المنتجة على الموعد النهائي لعرضه خلال الأيام القليلة المُقبلة.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجل واحد يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم.ورغم أن الأمر يبدو كأنه حلم، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.الفيلم بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.يمكنك قراءة.. مي كساب تكشف لـ الخليج 365 عن أعمالها الجديدة وموعد بدء اللعبة 5وفي سياق آخر، يخوض الفنان بيومي فؤاد، تجربة مسرحية جديدة خلال موسم عيد الأضحى 2025، حيث سيُقدم مسرحية كويتية لأول مرة تحمل اسم "الطقاقة"، ويُشاركه البطولة كلّ من: شيماء سيف، عبير أحمد، مرام البلوشي، خالد الشمري، سارة القبندي، علي أحمد، شهد السلمان وإيمان قمبر، والعمل تأليف محمد أكبر، إخراج خالد علي المفيدي، والأغاني من ألحان محمد أكبر، وتوزيع وماستر عباس الأمير، ومن المقرر تقديمها ضمن عروض عيد الأضحى 2025، وذلك على مسرح موفنبيك في قاعة المؤتمرات، اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو المُقبل.وتدور أحداث المسرحية، في منزل "بو دانة" حيث تعيش العائلة في أجواء غامضة ومريبة، تعاني الابنة "دانة" من مس شيطاني، وتعيش حالة عشق لجني يُدعى "فارس" تناديه باستمرار، مما يؤدي إلى تدهور حالتها النفسية بشكلٍ خطير. ويقرر الأب تزويجها قسرًا لصديقه "بو سلطان"، بحجة إنقاذها، وتؤيده الأم في ذلك، بل تقوم بحبس الابنة في سرداب المنزل وتقييدها حتى لا تؤذي نفسها أو الآخرين."بو دانة" يستعين بصديقه "بو سلطان"، الذي يدعي خبرته في التعامل مع الجن، ويقنع الأم أن دانة مسحورة من قبل "جن عاشق" يريد قتلها وقتل الجميع، ولا سبيل للنجاة إلا بزواجه منها. تبدأ "أم دانة" بتحضير مراسم الزواج بسرعة، وتطلب من "الطقاقة مستورة" المساعدة، واشترطت على الفرقة أن يكون صوت الطار صاحبًا لإخفاء أي صراخ قد يصدر من دانة أثناء الزفاف. تتصاعد الأحداث بشكل درامي حتى تنكشف الحقيقة الصادمة، حيث يتضح أن ما حدث كان مخططًا له من عدة أطراف، ليأخذ العرض منحى مفاجئًا وغير متوقع في نهايته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».