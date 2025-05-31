يسرا بصورة نادرة من أمام الأهرامات.. وجمال بالشعر الأسود يلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية يسرا، صورة نادرة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، خطفت فيها الأنظار.

وظهرت يسرا في الصور وهي تقف أمام الأهرامات الثلاثة، وذلك في صورة قديمة لها، وهي شابة صغيرة.

وتألق يسرا في الصورة بغطلالة أنيقة، إذ ارتدت كنزة ومعطف بألوان الزهري والأزرق والاخضر والأسود، وذلك بتصميم كلاسيكي أنيق.

ولفتت يسرا الأنظار بشعرها الأسود بخلاف لون شعرها الأشقر المعتاد في السنوات الأخيرة. ما أثار تفاعل الجمهور الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن اعجابهم بجمال بالشعر الأسود، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لها.

وأرفقت يسرا الصورة بتعليق كتبت فيه: "في حضرة أعظم حضارة في الدنيا".

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