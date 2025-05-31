محمد التاجي يثير قلق متابعيه برسالة حزينة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد التاجي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور تضمن رسالة حزينة أثار فيها قلقل متابعيه.

وكتب التاجي في منشوره كلمات مؤثرة اعتبرها البعض أشبه بالوصية قبل الموت، إذ جاء فيها: "إذا مت يومًا فلا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني".

أثار منشور التاجي جدلا واسعا، إذ أعرب المتابعون من خلال تعليقاتهم عن قلقهم بسبب هذه الكلمات الحزينة، بعدما اعتادوا على ضحكته على الشاشة، وتمنوا له الصحة الدائمة وطول العمر.

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