شقيقات أمينة خليل يلفتن الأنظار بجمالهن في زفافها

ميرنا وليد - بيروت - لفتت شقيقات الممثلة المصرية أمينة خليل الأنظار بظهورهن الأول إلى جانبها خلال حفل زفافها على المصور أحمد زعتر، بحضور واسع من الفنانين والمشاهير.

وتحافظ أمينة غالبا على خصوصية حياتها العائلية، إلا أنها فاجأت متابعيها بمشاركة لحظات مؤثرة جمعتها بشقيقاتها أثناء التحضيرات للزفاف، حيث ظهرن يحتضن بعضهن البعض بلقطات عفوية ومليئة بالمشاعر.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور التي نشرتها أمينة عبر حسابها الرسمي، ما دفع المتابعين إلى المقارنة بين ملامحهن، وأشار البعض إلى الشبه الكبير والواضح بينهن، إلا أن آخرون لاحظوا اختلافات.

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