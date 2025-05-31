ميرنا وليد - بيروت - تعرّض النجم العالمي جاستن بيبر لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره مجموعة صور من رحلة جبلية شاركها مع أصدقائه وطفله الرضيع جاك بلوز.

وظهر بيبر في إحدى الصور هو يحتضن ابنه وسط أجواء طبيعية هادئة، إلا أن الجدل بدأ حين ظهرت صورة أخرى له وهو يدخن ما يبدو أنها سيجارة ملفوفة، ما أثار استياء المتابعين، الذين تساءلوا إن كان التدخين قد تم بالقرب من الطفل، حتى وإن لم يكن ظاهرًا في تلك اللقطة تحديدًا.

وأشار البعض من خلال تعليقاتهم إلى ما وصفوه بـ"اللا مبالاة"، معتبرين أن بيبر تصرّف بشكل غير مسؤول، خاصة أن الأطفال حساسون جدًا تجاه دخان السجائر.

كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر يحدث جدلا واسعا بصورة مع ابنه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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