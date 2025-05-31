شكرا لقرائتكم خبر عن "كلام فارغ" تجمع أصالة وتامر عاشور ومنة عدلي القيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كلام فارغ" وتتعاون فيها مع النجم تامر عاشور من حيث الألحان، ومع الشاعرة منة عدلي القيعي والموزع فهد الشلبي.

‏وتحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في الكويت يوم 7 يونيو الجارى، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت قد طرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.