شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل اسم محمود ياسين.. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إشارة البدء لانطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، التي تحمل اسم النجم الراحل محمود ياسين، وتُقام خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر.

وأعرب عسر عن بالغ امتنانه للمحافظ على اهتمامه الكبير بالثقافة والفنون، ورعايته الكريمة للمهرجان، ما يعكس إيمانه العميق بدور الفن في تنمية المجتمع، ويؤكد حرصه على ترسيخ مكانة بورسعيد كمركز ثقافي وسينمائي متميز.

كما وجّه الناقد أحمد عسر الشكر والتقدير لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على دعمه الكامل للمهرجان منذ انطلاق فكرته، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس وعي الوزارة بأهمية الفن كأداة للتنوير، وحرصها على دعم المبادرات الجادة التي تعزز من دور الثقافة في بناء الإنسان والمجتمع.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يُمثل منصة مهمة للاحتفاء بالإبداع السينمائي، وترسيخ مكانة بورسعيد كمنارة ثقافية وسينمائية، كما يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتواصل بين صنّاع الأفلام من مختلف دول العالم، ليكون تجربة ثقافية وفنية ثرية تُثري جمهور المدينة. وأكد أنه يمكن متابعة كافة تفاصيل المهرجان عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.

ويُعد مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي خطوة واعدة لترسيخ حضور المدينة على خريطة المهرجانات السينمائية في مصر والمنطقة، حيث يأمل القائمون عليه أن تنجح دورته الأولى في تحقيق انطلاقة فنية متميزة تُعبّر عن هوية بورسعيد الثقافية والسياحية.

جدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.