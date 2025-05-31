تأهل ندى كوسا ممثلة لبنان لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال العالم 2025.. إليكم القائمة كاملة

المتأهلات لنصف النهائي باختيار لجنة التحكيم

المتأهلات لنصف النهائي باختيار لجنة التحكيم- الصورة من الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال العالم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 07:24 مساءً - بينما تتجه أنظار العالم إلى ولاية تيلانجانا الهندية، انطلقت منذ قليل فعاليات حفل مسابقةالنسخة الـ 72 في ‏مركز معارضHITEX، بمشاركة 108 متسابقات من مختلف الدول.‏

من بين 108 متسابقة، تأهلت 10 متسابقات فقط من كل منطقة قارية إلى النهائيات، ويشمل ذلك الفائزات في مسابقة المسار السريع، اللواتي تأهلن بغض النظر عن المنطقة التي ينتمين إليها وجاءت قائمة المتأهلات كالتالي:‏

الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي:

أفريقيا:

أوروبا:

آسيا وأوقيانوسيا:

‏أعضاء لجنة تحكيم المسابقة

- الأرجنتين : غوادالوبي ألومار Guadalupe Alomar- البرازيل: جيسيكا بيدروسو Jessica Pedroso- جمهورية الدومينيكان: مايرا ديلجادو Mayra Delgado- هايتي: كريستي جيراند Christee Guirand- جامايكا: تاهي بينيت Tahje Bennett- مارتينيك: أوريلي جواكيم Aurélie Joachim- بنما: كارول رودريغيز Karol Rodríguez- بورتوريكو: فاليريا بيريز Valeria Pérez- ترينيداد وتوباغو: آنا ليز نانتون Anna-Lise Nanton- الولايات المتحدة: أثينا كروسبي Athenna Crosby- بوتسوانا: أنيسيا تي غاوثوسي Anicia T Gaothusi- الكاميرون: الأميرة إيسي Princesse Issie- إثيوبيا: هاسيت ديريجي Hasset Dereje- ناميبيا: سلمى كامانيا Selma Kamanya- نيجيريا: جوي موجيسولا رايمي Joy Mojisola Raimi- الصومال: زينب جامع Zainab Jama- تونس: لميس الرديسي Lamis Redissi- أوغندا: ناتاشا نيونيوزي Natasha Nyonyozi- زامبيا: فيث بواليا Faith Bwalya- زيمبابوي: كورتني تاديواناشي جونجوي Courtney Tadiwanashe Jongwe- بلجيكا: كارين يانسن Karen Jansen- إستونيا: إليز راندما Eliise Randmaa- أيرلندا: ياسمين جيرهاردت Jasmine Gerhardt- إيطاليا: كيارا إسبوزيتو Chiara Esposito- الجبل الأسود: أندريا نيكوليتش Andrea Nikolić- أيرلندا الشمالية: هانا جونز Hannah Johns- بولندا: مايا كلايدا Maja Klajda- صربيا: ألكسندرا روتوفيتش Aleksandra Rutović- أوكرانيا: ماريا ميلنيشينكو Maria Melnychenko- ويلز: ميلي ماي آدامز Millie-Mae Adams- أستراليا: ياسمين سترينجر Jasmine Stringer- الهند: نانديني جوبتا Nandini Gupta- إندونيسيا: مونيكا كيزيا سمبيرنج Monica Kezia Sembiring- لبنان: ندى كوسا Nada Koussa- ماليزيا: ساروب روشي Saroop Roshi- نيوزيلندا: سامانثا بول Samantha Poole- الفلبين: كريشناه ماري جرافيديز Krishnah Marie Gravidez- تايلاند: أوبال سوتشاتا Opal Suchata- تركيا: إيديل بيلجن Idil Bilgen- فيتنام: Huỳnh Trần Ý Nhiيمكنك قراءة.. كل ما تريدون معرفته عن حفل ملكة جمال العالم 2025من بين أعضاء لجنة التحكيم سودها ريدي، السفيرة العالمية لمبادرة "الجمال الهادف لعام 2025"، الدكتورة كارينا توريل، ملكة جمال ‏إنجلترا 2014، ملكة جمال العالم الحالية، كريستينا بيشكوفا، الممثل سونو سود الذي سيتسلم جائزة ملكة جمال العالم الإنسانية المرموقة. ‏كما تشارك مانوشي تشيلار، ملكة جمال العالم 2017 وممثلة بوليوود، بشكلٍ ملحوظ.كل هؤلاء تترأسهم جوليا مورلي، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، إذ ستقوم بالإعلان عن ‏الفائزة بالنسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم.‏

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