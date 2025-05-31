موعد استئناف تصوير مسلسل زمالك بولاق لـ خالد الصاوي وانتصار

استئناف تصوير "زمالك بولاق" عقب إجازة العيد

أبطال "زمالك بولاق"

انتصار زوجة باسم سمرة

نشاط فني لـ انتصار

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 07:24 مساءً - كشف السيناريستعن استئناف تصوير مسلسل، خلال الفترة المقبلة، بعد فترة توقف تجاوزت الخمسة شهور تقريباً، نظراً لانشغال أبطال العمل بتصوير أعمالٍ فنية أخرى، تمهيداً لطرحه خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.وقال إسلام شتا، لـ"الخليج 365"، إنه من المُقرر استئناف تصوير مسلسل "زمالك بولاق" عقب انتهاء، موضحاً أنه جرى الانتهاء من تصوير نحو أسبوعين فقط، ومازال يتبقى نحو نصف أحداث المسلسل، مُعرباً عن آماله أن ينال العمل إعجاب الجمهور، فور عرضه، كونه يتضمن جرعة من الكوميديا الاجتماعية.مسلسل "زمالك بولاق" بطولة، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، تيام مصطفى قمر، السيد أسامة، الذي لفت الأنظار في أولى تجاربه التمثيلية، في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في رمضان قبل الماضي، والعمل من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، والعمل مكون من 15 حلقة فقط.يمكنك قراءة.. وعكة صحية خطيرة.. انتصار تثير القلق في مسلسل 80 باكووتظهر الفنانة، خلال أحداث المسلسل بدور سيدة تعيش في حي بولاق، لديها ابن والذي يُجسد دوره الممثل الصاعد سيد أسامة "ميكا"، ومتزوجة من الفنان باسم سمرة، والذي سيجمعه العديد من المواقف بأخيه غير الشقيق والذي يجسده الفنان خالد الصاوي.أما خالد الصاوي، سيظهر خلال الأحداث بدور شخص يعيش في حي الزمالك، متزوج من عبير صبري، بينما يعيش شقيقه الذي يُجسد دوره باسم سمرة في منطقة بولاق، ومع تطور الأحداث تقع مشكلة ما، حتى تضطر العائلتان للتجمع في شقة بولاق، لتقع العديد من المفارقات الكوميدية.يذكر أنّ الفنانة انتصار، تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما والتلفزيون، حيث تُشارك في أكثر من 5 أعمال دفعة واحدة، منها فيلم "" الذي يتواصل تصويره حالياً، وتشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام وشيكو ويسرا اللوزي ويارا السكري، ويأتي من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر طرحه فى صيف 2025.كما تتواجد في فيلم جديد بعنوان "" الذي تشارك في بطولته إلى جانب بيومي فؤاد، مي كساب، وسامي مغاوري. هذا بالإضافة إلى انتهائها من تصوير فيلم ثالث بعنوان ""، تشارك في بطولته معمحمد عز، وضياء الميرغني، وإخراج مازن نيازي، وتدور أحداثه عن تجارة الآثار، من خلال أسرة كاملة تتاجر في الآثار، وما مدى تأثير المال الحرام على الإنسان.

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