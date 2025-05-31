سامح حسين ينتهي من تصوير فيلم تحت الطلب آخر عمل ظهر به سليمان عيد

انتهاء تصوير فيلم سامح حسين بصورة من داخل المستشفى

قصة وأبطال فيلم "تحت الطلب"

سلميان عيد في "تحت الطلب"

آخر أفلام سامح حسين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 07:24 مساءً - انتهى الفنان، من تصوير فيلمه الجديدبشكلٍ كامل، اليوم السبت، تمهيداً لطرحه في دور السينما، خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، لا سيما وأنه كان ينافس خلال الأسابيع الماضية بفيلم، إلا أنه رُفع من دور العرض بعد فترة قصيرة لضعف إقبال الجمهور عليه.وكشف المخرج هاني حمدي، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن صورة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلاً: "فركش فيلم تحت الطلب"، حيث جاء اللوكيشن الأخير من داخل أحد المستشفيات، إذ يبدو أن سامح حسين سيتعرض لحادث مروع خلال الأحداث.فيلم "تحت الطلب" بطولة سامح حسين، سليمان عيد، دينا محسن ويزو، إبرام سمير، سلوى عثمان، سهيلة الأنور، لبنى الشيخ، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، وهو من تأليف وسام حامد، وإخراج هاني حمدي. حيث ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، إذ يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.ورحل سليمان عيد، عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ في أبريل الماضي، قبل الانتهاء من تصوير مشاهده كاملةً في فيلم "تحت الطلب"، حيث كان يتبقى له نحو 6 مشاهد فقط، فيما أكد المخرج هاني حمدي أنه سيحل تلك المشكلة في المونتاج، والبحث عن حلولٍ لإنهاء شخصيته بشكلٍ فني دون الخلل بالقصة والأحداث، حيث يستبعد تماماً حذف مشاهده من العمل.يمكنك قراءة.. 3 أفلام مرتقبة لـ سليمان عيد بعد الرحيل.. منها ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبيونافس سامح حسين، في شهر أبريل الماضي، بفيلم يحمل اسم "استنساخ"، إلا أنه تقرر رفعه من صالات السينما بعد 6 أسابيع فقط، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجع حجم إقبال الجمهور، فقد حقق 3 ملايين جنيه، لقرابة 24 ألف تذكرة مباعة فقط، وهو الفيلم الذي شهد عودة سامح حسين إلى السينما بعد غياب عدة سنوات.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.



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