حنان اللولو تدخل العناية المشددة بعد تدهور حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة السورية حنان اللولو العناية المشددة في إحدى المستشفيات في دمشق، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بسرطان المعدة.



وكشفت الممثلة السورية رغداء الهاشم عن حالة حنان عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ شاركت متابعيها صورة لها ظهرت فيها برفقة حنان، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "الرجاء الدعاء لرفيقتي وحبيبتي الفنانة حنان الولو، فهي بأمس الحاجة لدعائكم فهي بالعناية المشددة".

وكانت حنان قد أعلنت ​​​​​​ إصابتها بالسرطان وسوء وضعها الصحي، وكشفت عن حالتها الصحية الصعبة، بعد خصوعها لعملية للمعدة، وذلك إثر إصابتها بمرض خبيث، استدعى استئصال جزء من المعدة.

وقالت حنان اللولو في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "صحتي جيدة لا بأس، لكن في الحقيقة أنا متعبة بسبب العملية، الوضع أفضل من السابق، لكني ما زلت في الفراش، ولا أستطيع المشي".

وبكت حنان اللولو، وقالت: "الله مفضّل عليّ من كل الجهات، مو ناقصني شي غير ترجع صحتي وأوقف على رجليي، واشتغل متل الأول، وخلي الجمهور يرجع يحبني متل ما كان زمان، هاد كل يلي بتمناه".