أمينة خليل توجه رسالة رومانسية لزوجها في أول تعليق لها بعد زفافها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية أمينة خليل، رسالة رومانسية لزوجها المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، في أول تعليق لها بعد احتفالها بزفافها أمس الجمعة.



وشاركت امينة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لها برفقة زوجها من حفل الزفاف، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "لك للأبد، لي للأبد، لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

وخضعت أمينة خليل لجلسة تصوير حصرية لمجلة فوغ العربية، وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق من تصميم ميزون يحيى، حمل توقيع المصممة ياسمين يحيى، وتميز بتفاصيل ناعمة وقصة عصرية مستوحاة من الأناقة الكلاسيكية.

أقيم الحفل وسط أجواء حالمة بين الطبيعة، حيث ظهرت أمينة محاطة بأشجار النخيل وبألوان ناصعة من الأبيض، ما أضفى على المناسبة طابعًا رومانسيًا وبسيطًا في آن واحد.