ندى كوسا إلى الـ TOP 20 في مسابقة ملكة جمال العالم

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، الأضواء بتأهلها إلى مرحلة التوب 5 لقارة آسيا وأوقيانيا ضمن مسابقة ملكة جمال العالم المقامة حاليًا في الهند.

وتنافسها عدد كبير من المشتركات من مختلف دول العالم، حيث أثبتت ندى بريقها وتميزها أمام لجنة التحكيم، ما أهلها لهذه المرحلة المهمة.

يُعد هذا الإنجاز نقطة تحول في رحلة ندى نحو التتويج بلقب ملكة جمال العالم، وسط ترقب كبير من الجمهور العربي والعالمي لمتابعة خطواتها القادمة.

كل الأنظار الآن تتجه نحو ندى كوسا، التي تأمل أن تواصل تألقها وتحقق المزيد من النجاحات في هذه المسابقة الدولية الكبيرة.