شاكيرا حزينة وتصدر بيانًا بعد إلغاء حفلَين لها في أميركا الشّماليّة… إعرف السّبب

واجهت جولة شاكيرا في أميركا الشّماليّة عقبة كبيرة، إذ اضطرّت إلى إلغاء حفلَين متتاليَين بسبب تعقيدات إنتاجيّة ومشاكل لوجستيّة.

بعد يوم واحد فقط من إلغاء حفلها في بوسطن بشكل مفاجئ، تمّ أيضًا إلغاء حفل المغنّية المقرّر اليوم في الحادي والثّلاثين من مايو في واشنطن العاصمة.

في بيان صدر في الثّلاثين من مايو، كشف “ناشونالز بارك”، المكان المقرّر للحفل، أنّ تعقيدات إلغاء حفل بوسطن حالت دون وصول جميع تجهيزات الجولة إلى واشنطن العاصمة في الوقت المحدّد.

وتابع “لا يمكن نقل إنتاج جولة شاكيرا بالكامل إلى واشنطن العاصمة في الوقت المحدّد لحفلها المقرّر. ونتيجة ذلك، تمّ إلغاء حفل واشنطن العاصمة. على الرّغم من كلّ الجهود المبذولة لإنجاحه، لا يزال من غير الممكن المضيّ قدمًا كما هو مخطّط له”.

سيسترد المعجبون بها الّذين اشتروا التّذاكر عبر تيكيت ماستر أو موقع ناشيونالز الإلكتروني أموالهم تلقائيًّا. يُنصح الحضور الّذين استخدموا منصّاتٍ ثانويّة بالتّواصل مع البائع الأصليّ.

وعبّرت شاكيرا عن حزنها لإلغاء حفلها في واشنطن العاصمة في رسالة مؤثّرة وجهتها للمعجبين بها: “بسبب ظروف خارجة عن إرادتي، أشعر بالحزن والأسى لعدم تمكّني من التّواجد معكم في واشنطن العاصمة غدًا.

وأضافت: “آمل أن أعود إلى واشنطن العاصمة في أقرب وقت ممكن. في هذه الأثناء، أرجو أن تعلموا أنّني ممتنّةٌ إلى الأبد لدعمكم غير المشروط.

على الرّغم من إلغاء حفلاتها مرّتَين متتاليتَين، من المتوقع أن تستأنف المغنّية جولتها العالميّة في الثّاني من يونيو في أتلانتا، على افتراض عدم وجود أيّة تعقيدات لوجستيّة أخرى.

بدأت الجولة في أميركا الجنوبيّة في فبراير قبل أن تنطلق في أميركا الشّمالية في الثّالث عشر من مايو. وتمثل هذه الجولة أحد أكثر المشاريع طموحًا في مسيرة شاكيرا الفنّيّة.