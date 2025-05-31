شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم تحت الطلب لسامح حسين ينتهون من التصوير.. آخر مشاركات سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان سامح حسين وصناع فيلم "تحت الطلب" من تصوير العمل، ليدخل بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف وسام حامد وإخراج هاني حمدى، ويشهد العمل ظهور الفنان الراحل سليمان عيد في آخر مشاركة سينمائية له.

ونشر الفنان محمد توب صور من كواليس الانتهاء من تصوير الفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "في رعاية ربنا فركش فيلم تحت الطلب بطوله أستاذي سامح حسين والنجم الجميل عم سليمان عيد الله يرحمه وممثلين كتير ربنا يوفقنا والفيلم يكون حلو".

وعرض لسامح حسين خلال الفترة الماضية فيلم استنساخ، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

يذكر أن سامح حسين قدم برنامج "قطايف" في رمضان الماضي، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.



تحت الطلب



كواليس فيلم تحت الطلب