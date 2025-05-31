ندى كوسا تتألق وتتأهل إلى الـ TOP 40 في مسابقة ملكة جمال العالم

ميرنا وليد - بيروت - حققت ملكة جمال لبنان ندى كوسا إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد تأهلها إلى مرحلة التوب 10 لقارة آسيا وأوقيانيا ضمن مسابقة ملكة جمال العالم ، إذ يتم الحفل الآن في الهند حيث تتنافس مع عدد كبير من المشتركات حول العالم ،وهذا التأهل يعكس تميزها وجاذبيتها التي حازت إعجاب لجنة التحكيم.



وتعتبر هذه الخطوة المهمة نقطة بارزة في رحلة كوسا نحو المنافسة على لقب ملكة جمال العالم.

ويتطلع الجمهور إلى متابعة خطوات ندى في المراحل القادمة من المسابقة، متمنين لها المزيد من النجاحات والتألق.