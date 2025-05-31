ميرنا وليد - بيروت - حققت ملكة جمال لبنان ندى كوسا إنجازًا جديدًا في مسيرتها بعد تأهلها إلى مرحلة التوب 10 لقارة آسيا وأوقيانيا ضمن مسابقة ملكة جمال العالم ، إذ يتم الحفل الآن في الهند حيث تتنافس مع عدد كبير من المشتركات حول العالم ،وهذا التأهل يعكس تميزها وجاذبيتها التي حازت إعجاب لجنة التحكيم.
وتعتبر هذه الخطوة المهمة نقطة بارزة في رحلة كوسا نحو المنافسة على لقب ملكة جمال العالم.
ويتطلع الجمهور إلى متابعة خطوات ندى في المراحل القادمة من المسابقة، متمنين لها المزيد من النجاحات والتألق.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى كوسا تتألق وتتأهل إلى الـ TOP 40 في مسابقة ملكة جمال العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.