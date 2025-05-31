أنجب طفلاً من نجمة بوب يابانية.. إيلون ماسك يفصح عن سر كبير

ميرنا وليد - بيروت - أفادت تقارير جديدة بأن الملياردير العالمي إيلون ماسك ادعى أنه أنجب طفلاً من نجمة بوب يابانية، و أنه مستعد لمنح "سائله المنوي" لأي شخص يرغب في إنجاب طفل، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.



كما تناول التقرير بالتفصيل التغييرات التي طرأت على حياته الشخصية بعد انضمامه إلى حملة ترامب، بما في ذلك تعاطيه للمخدرات ومشاكل عائلية، ولم يستجب ممثلو ماسك لطلبات التعليق.

و كان قد ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك معًا للمرة الأخيرة في البيت الأبيض يوم الجمعة 30 أيار/مايو، وذلك مع اقتراب نهاية فترة ماسك في العمل الحكومي.

وعقد الثنائي مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا من المكتب، للحديث عن مغادرة ماسك ودوره المثير للجدل ضمن "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE). وقد حضر ماسك المؤتمر وهو يرتدي قبعة سوداء كتب عليها "DOGE"، وقميصًا يحمل عبارة "The Dogefather"، وكان على عينه اليمنى كدمة واضحة.