عمرو دياب يشارك لحظة جميلة من الحب مع إبنتيه كنزي وجنا في إحدى الأعراس العائلية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت كنزي، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب والدها و شقيقتها جنا عمرو دياب، خلال حضورهم أحد الاعراس، في اجواء عائلية مميزة مليئة بالحب.



و تألقت كنزي بفستان أبيض شيك بتصميم خيالي، أما جنا فإعتمدت فستان أحمر بغاية الاناقة و الرقي.

و في وقت سباق، حضرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب حفله الذي أقيم في مدينة أبو ظبي بالإمارات وفاجأ الهضبة الجمهور باعلانه ان ابنته التي ورثت الموهبة عنه قد أتت من لندن لتكون موجودة معه في هذه الليلة ثم صعدت الى المسرح وبدآ في غناء اغنيته الشهيرة "وغلاوتك" معاً أمام الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معهما. من ناحيتها شاركت جنا بعض المقاطع من هذه اللحظة الجميلة لها مع والدها وعلقت "أحبك يا أبي".

اما دياب من ناحيته شارك بعض الصور له مع ابنته على صفحته وكتب : "لحظة خاصة في ليلة خاصة"

