شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تحيي ليلة استثنائية بالأردن وتتألق بأغنياتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبي ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في حفل غنائي ضخم بحضور جماهيري كامل العدد في لقائها الأول بالجمهور الأردني.

أطلت روبي حفلها بإطلالة ساحرة باللون الأسود لتصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور المتواجد بالحفل لتبدأ روبي حفلها وتقدم وصلة غنائية طويلة تخللها تفاعل الجمهور مع أغاني ورقصات روبي.

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقالي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

وخلال الحفل قدمت روبي عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها "بيداري كده وقلبي بلاستيك ونمت ننة وحتة تانية ويا ليالي وإنت عارف ليه و يا لرموش" وغيرها من الأغنيات التي رددها الجمهور معها خلال الحفل.

وفي رحلة مكوكية عادت روبي إلى القاهرة قادمة من عمان حيث تحيي حفلا غنائيا مساء اليوم بإحدى القرى السياحية وتقدم فيها باقة مميزة من الأغنيات.



حفل روبي



روبي



النجمة روبي