كل ما تريدون معرفته عن حفل ملكة جمال العالم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 04:27 مساءً - بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الجمالي الأبرز على مستوى العالم؛ اختيار ملكة جمال العالم الـ 72، في حفل لا يتوج الجمال فقط، بل يتوج أيضاً الأناقة والذكاء والثقافة والإنسانية، ليتم الإحتفال بالتنوع والتكامل بين الجمال الخارجي والداخلي. وبعد قليل سوف تتجه الأنظار العالمية إلى ولاية تيلانجانا الهندية، حيث حفل اختيار ملكة جمال العالم الثاني والسبعون. ومن أجل الاستعداد لهذا الحدث الضخم، إليكم كل ما تريدون معرفته عن حفل هذا العام.

توقيت حفل ملكة جمال العالم

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ستتنافس 108 متسابقة من جميع أنحاء العالم على لقب ملكة جمال العالم في احتفال مذهل يُقام اليوم 31 مايو الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش (6:30 مساءً بتوقيت الهند) أي الساعة 4 عصراً بتوقيت الرياض والقاهرة وبيروت، وذلك في مركز معارض HITEX. وسيتم بثه عالميًا من تيلانجانا، الهند.

مضيفا الحفل

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ستيفاني ديل فالي (ملكة جمال العالم 2016) ستقدم النهائي الكبير إلى جانب المذيع الهندي الشهير ساشين كومبار، مع عروض حية لنجمي بوليوود جاكلين فرنانديز وإيشان خاتر.

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أعضاء لجنة تحكيم المسابقة

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من بين أعضاء لجنة التحكيم سودها ريدي، السفيرة العالمية لمبادرة "الجمال الهادف لعام 2025"، الدكتورة كارينا توريل، ملكة جمال إنجلترا 2014، ملكة جمال العالم الحالية، كريستينا بيشكوفا، الممثل سونو سود الذي سيتسلم جائزة ملكة جمال العالم الإنسانية المرموقة. كما ستشارك مانوشي تشيلار، ملكة جمال العالم 2017 وممثلة بوليوود، بشكلٍ ملحوظ.

كل هؤلاء ستترأسهم جوليا مورلي، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، إذ ستقوم بالإعلان عن الفائزة بالنسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم.

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تفاصيل النهائيات:

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يُذكر أنه من بين 108 متسابقات، تأهلت 10 متسابقات فقط من كل منطقة قارية إلى النهائيات، ويشمل ذلك الفائزات في مسابقة المسار السريع، اللواتي تأهلن بغض النظر عن المنطقة التي ينتمين إليها. ستسير المتسابقات على منصة العرض مرتديات أزياء وطنية، وفساتين سهرة، وإبداعات خلابة من تصميم مصممة الأزياء الرسمية لمهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين، أرشانا كوتش. وسيُختتم الحفل بتتويج ملكة جمال العالم الجديدة من قِبل حاملة اللقب، التشيكية كريستينا بيشكوفا، 26 عامًا، ملكة جمال العالم الحادية والسبعين، والتي تُوِّجت العام الماضي في مومباي، وذلك بعد انتهاء عدة فقرات فنية، والإعلان عن الوصيفات.

10متسابقات من كل منطقة قارية:

أفريقيا.

الأمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبي.

آسيا وأوقيانوسيا.

أوروبا.

اختيار أفضل 5 متسابقات وأفضل متسابقتين:

فائزة واحدة.

وصيفة واحدة.

المتأهلات لنهائيات مسابقة ملكة جمال العالم:

إعلان النتائج النهائية.. سيصوت الحكام لاختيار:

ملكة جمال العالم الثانية والسبعين. الوصيفة الأولى. الوصيفة الثانية. الوصيفة الثالثة.

من كل منطقة قارية، اختار الحكام أفضل 5 متسابقات، ثم أفضل متسابقتين، وهذا يعني أن كل منطقة قارية ضمّت:قد ترغبين في معرفة: التشيكية كريستينا بيشكوفا تتربع على عرش الجمال وتتوج ملكة جمال العالم 2024في هذه المرحلة، تتنافس أفضل متسابقتين من كل منطقة، وخلال الحفل سيكشف الحكام عن ملكة جمال العالم، وعن الفائزات على مستوى القارة، وهنّ أيضًا أفضل 4 متسابقات نهائيات في المسابقة، بالإضافة إلى الوصيفات الأوليات على مستوى القارة.

والجدير بالذكر أن خلال فترة المسابقة، شاركت المتسابقات في جولات ثقافية وزيارات لمواقع تراثية في تيلانجانا، بالإضافة إلى تحديات مختلفة؛ مثل تحدي الرياضة وتحدي الوسائط المتعددة.

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