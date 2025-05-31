فيلم ريستارت يحقق انطلاقة قوية في أول يوم عرض: هذه إيراداته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 04:27 مساءً - حقق فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني انطلاقة قوية في شباك التذاكر خلال أول أيام عرضه بالسينمات؛ حيث حصد الفيلم إيرادات تخطّت 3 ملايين جنيه يوم الخميس الموافق 29 مايو. وجاءت هذه الإيرادات بواقع 22 ألفاً و48 تذكرة؛ إذ انطلق الفيلم أول أمس في دُور العرض المصرية، بالتزامن مع صالات السينما بالمملكة العربية السعودية.

انطلاق فيلم ريستارت في أمريكا بدءاً من أمس

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

انطلق عرضفي الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الجمعة 30 مايو، وذلك في ضوء الاحتفالات بعيد الأضحى 2025؛ حيث يُعرض الفيلم في عددٍ محدود من السينمات هناك، منها ولاية: ألاباما، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، إنديانا، لويزيانا، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيغان، نيوجيرسي، نيويورك، كارولاينا الشمالية، وتكساس وغيرها.

يمكنكِ قراءة القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2025: تعرّفي إليها

فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ_3W5nM6zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصةتدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

اقرأي أيضاً أفلام عيد الأضحى 2025: كريم عبدالعزيز يواجه تامر حسني للمرة الثانية

أفلام عيد الأضحى 2025

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مشاركة 3 أفلام فقط، وهى: "المشروع X" بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي. وإخراج بيتر ميمي، الذي انطلق عرضه يوم 21 مايو، "ريستات" الذي طُرح فى السينمات أول أمس 29 مايو، بالإضافة إلى استمرار فيلم "سيكو سيكو"، بطولة: عصام عمر، وطه دسوقي. والمُمتد عرضه منذ موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وذلك نظراً لإقبال الجمهور عليه، وتحقيقه أرقاماً قياسية.

وخلال اليومين الماضيين، طرح الفنان تامر حسني أغنيته المصوّرة "ملكة جمال الكون"، التي قدّمها بطريقة الدويتو مع الفنان الشامي، ولم تمُر سوى ساعات على طرحها؛ لتحقق الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ إذ تخطّت الأغنية الـ2 مليون مشاهدة، الأمر الذي ساهم في تصدُّرها لترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير غوغل.

View this post on Instagram A post shared by YouTube Arabia (@youtubearabia)

تابعي المزيد "من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصة

وجاءت أغنية "ملكة جمال الكون" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، في إطار رومانسي مرح؛ حيث عبّر الثنائي تامر حسني والشامي عن حبهما الشديد للفتيات اللواتي وقعا في غرامهن، بكلمات جاء فيها: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي. تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي، فيكِ جمال الدنيا دي قولي لي بس إزاي. أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".