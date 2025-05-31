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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصريحًا حول ظاهرة النميمة التي تتعرض لها، مؤكدةً أنها تعتبرها علامة على الضعف وانعدام الثقة بالنفس.
ودعت نادين جمهورها إلى تجاوز "صدمة الـ NNN"، وحثتهم على التركيز على تطوير أنفسهم ومستقبلهم بدلاً من إضاعة الوقت في متابعة أخبارها أو الانشغال بالمحتوى التافه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت نادين: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا صدمة الـ NNN، ابدأوا بالتركيز على أنفسكم ومستقبلكم، إضاعة الوقت في متابعتي امتياز، استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم بدلاً من استغلاله في محتوى تافه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلموا مني ومن رحلتي لتتطوروا وتصبحوا أشخاصاً أفضل في المجتمع، خذوا هذه النصيحة القيّمة وإلا ستواجهون لعنة أبدية، بالتوفيق".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها للنميمة .. نادين نسيب نجيم بتصريح صارم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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