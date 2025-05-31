- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أعلنت التيكتوكر جنى المير عن عقد قرانها على مشهور مواقع التواصل محمد المجذوب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت متابعيها بصورة لها وعلّقت بالقول: "رسمياً صرت مدام جنى".
من جهته، عبّر العريس محمد المجذوب عن سعادته بالمناسبة، فنشر صورة تجمعه بجنى على صفحته الخاصة، وعلّق قائلاً: "تمت الفرحة واكتمل النصيب.. كتبنا الكتاب على سنة الله ورسوله". كما وصف زوجته بـ"مدامتي الحلوة"، في تعليق على صورة أخرى لها.
وقد انهالت التهاني من الأصدقاء والمتابعين متمنين للثنائي حياة مليئة بالحب والسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل مفاجئ جنى المير تعلن عقد قرانها.. وهذه هوية زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.