بشكل مفاجئ جنى المير تعلن عقد قرانها.. وهذه هوية زوجها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت التيكتوكر جنى المير عن عقد قرانها على مشهور مواقع التواصل محمد المجذوب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت متابعيها بصورة لها وعلّقت بالقول: "رسمياً صرت مدام جنى".



من جهته، عبّر العريس محمد المجذوب عن سعادته بالمناسبة، فنشر صورة تجمعه بجنى على صفحته الخاصة، وعلّق قائلاً: "تمت الفرحة واكتمل النصيب.. كتبنا الكتاب على سنة الله ورسوله". كما وصف زوجته بـ"مدامتي الحلوة"، في تعليق على صورة أخرى لها.

وقد انهالت التهاني من الأصدقاء والمتابعين متمنين للثنائي حياة مليئة بالحب والسعادة.