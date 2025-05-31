شكرا لقرائتكم خبر عن لسه مش عارفة.. سكارليت جوهانسون مترددة بشأن مواصلة مسيرتها في الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، حالة من التردد بخصوص ما إذا كانت ستواصل طريقها الجديد في الإخراج بعد تجربتها الأولى، وذلك وفقًا لتصريحاتها الأخيرة، خلال مقابلة مع موقع Collider.

جوهانسون، صاحبة الـ 40 عامًا، قدمت أول أعمالها الإخراجية من خلال فيلم درامي بعنوان "Eleanor the Great" من تأليف توري كامين، وقد نال اهتمامًا نقديًا منذ الإعلان عنه، وعند سؤالها عن إمكانية استمرارها كمخرجة في المستقبل، أجابت: "لست متأكدة.. سوف نري".

وأضافت سكارليت: "أنا أعمل على مشاريع أحب أن أشاهدها، سواء كانت مثل Jurassic World أو الأفلام الدرامية"، مؤكده أن "جاذبية العمل تجاريًا تهمها أيضًا، وأنها تفكر دائمًا فيما يفضل الجمهور أن يشاهد، وهل هذا العمل يثير الاهتمام بشكل عام؟ ومثل هذه الأمور دائمًا في أولويات تفكيري".



سكارليت

لكنها شددت في الوقت نفسه أنها لا تفكر في اعتزال التمثيل حاليًا، قائلة: "أنا ما زلت ممثلة، وعلى الجمهور أن يعرف ذلك، ومازلت أعمل ومنفتحة على كل الفرص".

وعن تجربتها الإخراجية الأولى، عبّرت عن سعادتها بالنتيجة: "أنا معتادة على التحديات، وأستطيع تحمل الضغوط والمعايير المختلفة التي تحدث عندما أكون خلف الكاميرا".

واختتمت حديثها: "عندما أتمكن من تقديم عمل يحرك مشاعر الجمهور ويجعلهم يبكون في السينما، هذا أكثر شيء يسعدني، بغض النظر عن أي شيء آخر"، ويُذكر أن سكارليت جوهانسون تُعد واحدة من أنجح نجمات هوليوود، ومن المتوقع أن تواصل تنوعها بين التمثيل والإخراج في المرحلة المقبلة.