"بوتين" اعتبره البعض نسائي .. براد بيت ليس أول من أطل به

ميرنا وليد - بيروت - هو بوتين من سان لوران اعتبره البعض نسائي، وهو الذي أطل به النجم العالمي براد بيت (61 عامًا) وهو يصل إلى الفخذ (بسعر 4,500 دولار) في جلسة تصوير جديدة لمجلة GQ في عددها الصيفي.



لكن بيت ليس أول من تبنّى هذا التصميم فقد سبقه كل من بيدرو باسكال وألكسندر سكارسغارد، وهما من أبرز نجوم هوليوود، في انتعال هذا البوتين المصمم من قبل أنتوني فاكاريلو.

في 24 مارس آذار، اعتمد باسكال هذا البوتين على السجادة الحمراء في العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل The Last of Us بلوس أنجلوس أما سكارسغارد، فقد اعتمده في مهرجان كان السينمائي 2025 خلال العرض العالمي الأول لفيلم Eagles Of The Republic.