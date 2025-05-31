حلا شيحة محط سخرية بعد تصريحها الأخير .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - سخر المخرج أمير رمسيس من تكرار قرارات الفنانة حلا شيحة بالابتعاد عن الوسط الفني ثم العودة إليه مجددًا، وذلك عقب إعلانها نيتها تقديم برنامج ديني عبر منصة "يوتيوب".



وعبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشر رمسيس صورة تعبيرية توحي بالدهشة والتعجب، وعلق عليها ساخرًا: "حلا شيحة تعتزل من جديد وتقدم برنامجًا دينيًا... حلا تعود للتمثيل... حلا تعتزل".

وكانت حلا شيحة قد أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لإطلاق قناة خاصة بها على موقع "يوتيوب"، داعية جمهورها لمتابعتها، دون أن توضح طبيعة المحتوى الذي ستقدمه.

وشاركت حلا صورة عبر حسابها الرسمي وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هاكون سعيدة جدًا بوجودكم معايا على قناتي في اليوتيوب.. تابعوني.. ولو متابعتونيش.. بحبكم جدًا".