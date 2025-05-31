جو الخوند يتحدث عن "خطيئة أخيرة" والتعامل بين "يانغو بلاي"و "إيغل فيلمز"

ميرنا وليد - بيروت - يحظى مسلسل "الخطيئة الأخيرة" بنجاح كبير، اذ يتابعه كثيرون على "يانغو بلاي" وأصبحوا مُندمجين مع أحداثه المشوّقة، العمل يتمتع بحبكة قوية، اذ لاحظنا أنه مُحكم ومُتقن، وهو من تأليف نور شيشكلي، وإخراج طارق رزق، إنتاج إيغل فيلمز.
المسلسل يضم كل من الممثلين سامر إسماعيل، عمار شلق، كارول عبود، طارق تميم، رولا بقسماتي، ريمي عقل، إيلي متري، كارلوس عازار وغيرهم.
موقع "الفن" التقى برئيس الإنتاجات الأصلية ليانغو بلاي جو الخوند، وقد أجرينا معه لقاء مشوّق تحدثنا فيه عن المسلسل والتعامل مع شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان.
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