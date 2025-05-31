ترامب يعلّق على صفعة ماكرون من زوجته

ميرنا وليد - بيروت - في تعليق ساخر، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المقطع الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، وهي تصفع زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل طائرة.



الصحافي الأميركي بيتر دوسي من "فوكس نيوز" سأله: "هل لديك نصيحة زوجية من زعيم لآخر؟"، فرد دونالد ترامب مبتسمًا: "تأكد إن الباب مقفول".

الواقعة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، واعتبرها البعض الرواد من الطرائف الدبلوماسية النادرة، خاصة مع نبرة دونالد ترامب الساخرة التي غالبًا ما تُثير الجدل في مثل هذه المواقف .



