هكذا هنأت هالة صدقي أمينة خليل

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية هالة صدقي، التهنئة للممثلة المصرية أمينة خليل بمناسبة زواجها.

صدقي التي تواجدت في حفل الزفاف، نشرت صورة لها مع أمينة من الحفل نفسه على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً:"مبروك لأجمل عروسة".

أمينة خليل كشفت يوم أمس للمرة الأولى عن صور من حفل زفافها، وذلك من خلال جلسة تصوير حصرية لمجلة فوغ العربية، وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق من تصميم ميزون يحيى، حمل توقيع المصممة ياسمين يحيى، وتميز بتفاصيل ناعمة وقصة عصرية مستوحاة من الأناقة الكلاسيكية.

أقيم الحفل وسط أجواء حالمة بين الطبيعة، حيث ظهرت أمينة محاطة بأشجار النخيل وبألوان ناصعة من الأبيض، ما أضفى على المناسبة طابعًا رومانسيًا وبسيطًا في آن واحد.

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