بالصور- جيجي وبيلا حديد تكشفان سرًا عائليًا صادمًا: لديهما أخت تبلغ من العمر ٢٣ عامًا

في كشفٍ فاجأ الكثيرين، أكّدت جيجي وبيلا حديد مؤخّرًا وجود أخت غير شقيقة لم تكن معروفة من قبل، وهي أيدان نيكس، البالغة من العمر ٢٣عامًا.

يأتي هذا الخبر بعد أن كشفت أيدان تفاصيل عن صلتها بعائلة حديد، حيث ذكرت أن محمد حديد – قطب العقارات ووالد عارضتَي الأزياء – هو والدها البيولوجي.

ووفقًا لممثل عن الأختَين “حديد”، أُبلغت العائلة بالوضع على انفراد قبل أن يُعلن عنه.

وأكّد البيان استعداد الأختَين لقبول الحقيقة ومعاملة أيدان باحترام وتعاطف، وإن جيجي وبيلا “أُبلغتا مسبقًا بمسألة الأبوة، واختارتا التعامل مع هذا الأمر على انفراد وبتعاطف”.

أفصحت أيدان نيكس مؤخّرًا عن رحلتها، موضحةً كيف اكتشفت أن محمد حديد هو والدها بعد خضوعها لاختبار الحمض النووي. ورغم نشأتها دون علاقة به، قّررت الكشف عن هويّتها علنًا وكشف حقيقتها.

أفادت التقارير أن والدتها البيولوجية، التي نشأت معها، كانت على علاقة قصيرة مع “حديد” في أوائل الألفية الثانية.

وقد لفت تعامل جيجي وبيلا الهادئ والمحترم مع هذا الكشف العائلي المهمّ. وبينما لم تتحدث أيٌّ من الأختَين علنًا خارج البيان الرسمي، تشير مصادر مقربة من العائلة إلى انفتاحهما على فكرة تكوين علاقة مع أختهما غير الشقيقة في المستقبل.

أيدان، مبدعة مقيمة في كاليفورنيا، حظيت باهتمام كبير على الإنترنت بفضل قصّتها. منذ إعلانها عن هويّتها، حظيت بدعم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومعجبي الأختيَن حديد، الذين أشادوا بالطريقة التي تعاملت بها جميع الأطراف مع الموقف.

لم يُصدر والد بيلا وجيجي محمد حديد، بيانًا مباشرًا بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، يُعرف منذ فترة طويلة بحياته الشخصية المعقّدة. يُسلط هذا التطوّر الضوء على الماضي ويثير تساؤلات حول المساءلة والإرث.

يُؤكد ردّ الأختَين حديد اللطيف رسالةً أوسع نطاقًا – وهي أن العائلات، حتى في دائرة الضوء، تستطيع اختيار التعاطف بدلًا من الصراع عندما تواجه حقائقَ صعبة.