شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم المشروع X يحتفلون بعرضه في الكويت.. اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجوم كريم عبد العزيز وإياد نصار وياسمين صبري، لدولة الكويت، لحضور العرض الخاص لفيلم المشروع X هناك ضمن جولة عروض افتتاحه في الدول العربية قبل عيد الأضحى، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس ادارة شركة السينما الكويتية الوطنية وهشام الغانم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتوزيع الأفلام.

ويتضمن جدول الزيارة حفل ترحيب واستقبال أبطال الفيلم مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة حتى الثامنة والنصف يتضمن عرض الفيلم ولقاء مع الجمهور.



أبطال فيلم المشروع x في الكويت

فيما يشمل اليوم الثاني، غدًا الأحد، حفل استقبال لنجوم الفيلم من قبل عدد بارز من نجوم الحركة الفنية والإعلامية في الكويت وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف حتى الثامنة مساء علمًا بأن الدعوات خاصة للفنانين والإعلاميين فقط.

ويمثل فيلم المشروع X أحدث الأعمال السينمائية والذي تدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الاثار في العديد من الدول الاوروبية ويتقاطع طريقة مع امراة شابة تعمل غواصة في البحر الاحمر وتعيش في مدينة الجونة ويخوضان سويا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.