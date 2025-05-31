شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة في عين الحسود.. حكاية أمينة خليل بشهر مايو بين الجوائز والحب والتألق في كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة أمينة خليل حالة من السعادة على المستوى الفني والشخصى خلال شهر مايو الجارى، حيث استطاعت أن تخطف الأنظار بحضور لافت في مهرجان كان من خلال 3 إطلالات، كما حصدت جائزتين كأفضل ممثلة عن مسلسل لام شمسية من كاس إنرجي ومن حفل جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية creative industry summit، أما على المستوى الشخصى فقد شهد ختام شهر مايو دخول أمينة خليل القفص الذهبي، بعد أن عقد قرانها أمس على المصور أحمد زعتر وسط حضور كبير من أصدقائها من الوسط الفني.



زواج أمينة خليل

أمينة خليل أفضل ممثلة من كاس إنرجي

حصدت النجمة أمينة خليل جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم، خلال حفل كاس إنرجي.



أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة

أمينة خليل أفضل ممثلة من حفل قمة الإبداع للدراما الرمضانية

حصدت النجمة أمينة خليل خلال شهر مايو أيضًا، جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل لام شمسية من حفل جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية creative industry summit.



جلسة تصوير زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

زواج أمينة خليل

فاجئت النجمة أمينة خليل جمهورها ومتابعيها أمس، بنشر عدد من صور جلسة تصوير زواجها من المصور أحمد زعتر والتي جمعتها به قصة حب، حيث عقدت قرانها وسط سعادة كبير من العروسين والحضور من أصدقائها من الوسط الفني، أبرزهم، أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا ولبلبة ودرة وزوجها وكندة علوش ونجلاء بدر وإنجي المقدم ومحمد فراج وغيرهم.

أمينة خليل

حضور لافت لـ أمينة خليل في مهرجان كان السينمائي

خطفت النجمة أمينة خليل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ظهرت بمجموعة من الإطلالات التي جمعت بين الرقي والأناقة، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة وهو أمر ليس جديدًا عليها في الظهور به على السجادة الحمراء في المهرجانات والمحافل الفنية والسينمائية.

حضرت النجمة أمينة خليل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان كان السينمائي، وظهرت خلال بفستان وردي فاخر بطبقات من الريش الناعم، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مشدودة أظهرت ملامحها الجذابة، وفى إطلالة أخرى، ارتدت النجمة أمينة خليل فستاناً من اللون الأصفر الفاتح مزين بورود بيضاء على الكتف، اتسمت الإطلالة بالبساطة والرقي، واعتمدت على وضع مكياج برونزياً أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر أظهر رقتها، وفى الإطلالة الثالثة، ظهرت في إحدي فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستان فضي براق بتفاصيل ناعمة وانسيابية، تميز بتصميم أنيق أبرز رشاقتها، ونسّقت الإطلالة مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.