هشام ماجد يعلن بدء تصوير اللعبة 5 استعداداً لعرضه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 01:40 مساءً - أعلن الفنان هشام ماجد عن بدء تصوير مسلسل "اللعبة 5"، وذلك عبر خاصية ستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

الموسم الجديد من اللعبة

نشرصورة الكلاكيت الخاصة بالعمل، وكتب تعليق قال فيه: "الجزء الخامس.. توكلنا على الله"، وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وتم تداولها بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الكثير منهم حماسهم لمتابعة الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم مجموعة من التحديات الجديدة والمختلفة التي سيخوصها فريقين مازو ووسيم، ذلك إلى جانب تطور في علاقة مازو وزوجته شيماء التي تقوم بدورها الفنانة مي كساب، خاصة وأن الموسم انتهى بقرار الثنائي ببداية جديدة لعلاقتهما.

بدء تصوير اللعبة 5- الصورة ستوري من حساب هشام ماجد على إنستغرام

قصة وأبطال اللعبة

آخر أعمال هشام ماجد

تدور أحداثحول صديقي الطفولة وسيم الذي يقوم بدوره شيكو و مازو الذي يقوم بدوره هشام ماجد، ويدخلان معاً في منافسات متصاعدة من التحديات الغريبة والطريفة، للفوز بجوائز مالية ضخمة، في إطار من المغامرة والضحك، ويقوم ببطولة العمل كل من، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من ضيوف الشرف.حقق النجمنجاحاً كبيراً بمسلسل "أشغال شقة جداً"، الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عندما عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2025. العمل الذي كشف المخرج محمد دياب عن رفضه من معظم النجوم عندما عُرض عليهم، ولكنه منذ عرضه بجزئه الأول والثاني، حاز العديد من الإشادات، وكان من أبرزها الهضبة عمرو دياب، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، تامر حسني، نيللي كريم، وهند صبري، مصطفى قمر، وغيرهم من النجوم.

وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

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