خالد النبوي يحتفل بخطوبه نجله في حفل بسيط بحضور الأصدقاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 مايو 2025 01:40 مساءً - احتفل الفنان خالد النبوي بخطوبة نجله كريم في حفل بسيط بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين فقط، وكان لافتاً للانتباه أن العروس من خارج الوسط الفني.

خطوبة كريم النبوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والمقاطع المصورة من الحفل، كان من بينها مقطع للعروسين وهما يرقصان على أغنية "يا بنت الإيه" لتامر حسني، وظهر بجانبه والده خالد النبوي وولديه نور وزياد.

تفاعل محبي أسرة خالد النبوي مع هذا المقطع وقاموا بتهنئة العروسين وتمنوا لهما حياة سعيدة، وأبدى الكثير منهم إعجابهم بأجواء الحفل البسيطة التي كشفت عن الترابط الأسري والصداقة القوية التي تجمع خالد النبوي بأبنائه.

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من هو كريم النبوي؟

آخر أعمال خالد النبوي

هو الشقيق التوأم لنور النبوي، وتحدث نور عن توأمه في وقتٍ سابق وأكد أنه درس الاقتصاد في فرنسا واستكمل الدراسات العليا ونجح فيها بتفوق، وأشار إلى أنه لا يهوى الفن والتمثيل وهواياته المفضلة كرة القدم والقيام برحلات بحرية لممارسة السباحة والغوص. وروى نور أيضاً أنه كان يشعر بالغيرة من شقيقة خاصةً وأنه كان متفوق وملتزم بشكلٍ كبير، وكانت والدته دائماً تقارن بينهما وتتمنى أن يتصرف مثله دائماً.يُشار إلى أنغاب عن موسم رمضان 2025، وكانت آخر أعماله مسلسل "سراب" المستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

وشارك في بطولة العمل كل من خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، محمد كيلاني، وأحمد مجدي.

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