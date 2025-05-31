جوزيف كوسينسكي يتحدث عن وجود توم كروز في فيلم "F1" .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج العالمي جوزيف كوسينسكي أن وجود توم كروز بدلًا من براد بيت في فيلم "F1" كان سيتسبب بتوتر كبير خلال التصوير، وعلّق مازحًا: "توم يُبالغ في أدائه، وقد نتعرض لحادث فعليًا".

وأضاف أن براد بيت أكثر واقعية ويعرف حدوده. في المقابل، أشاد توم كروز بالفيلم وقال: "براد سائق ماهر، وسبق لي التسابق معه في الكارتينغ". يُعرض "F1" في 27 حزيران 2025، وتدور أحداثه حول سائق معتزل يعود للمنافسة، وتم تصويره في حلبات الفورمولا 1 الحقيقية باستخدام سيارات F2 المعدّلة.