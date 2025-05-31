كيت هادسون وابنتها تلفتان الانظار خلال خروجهما سوياً

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الممثلة كيت هادسون وابنتها راني البالغة من العمر 6 سنوات لتناول الغداء يوم الأربعاء في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا وكانتا متطابقتين حتى في الحذاء.



ارتدت نجمة فيلم "Running Point"، 46 عامًا، بلايزر أسود وقميص أبيض وجينز، بينما كانت راني ترتدي كارديغان أسود وقميصًا أبيض وجينز، كما اعتمدتا حذاءً باللون الأسود كعبه مربع..

تشارك هادسون راني مع خطيبها داني فوجيكوا، وهي أيضًا أم لابنيها رايدر (21 عامًا) وبينغهام (13 عامًا) من علاقات سابقة مع كريس روبنسون ومات بيلا مي على التوالي.

وقد تطابق الثنائي في مناسبات عديدة منذ ولادة راني في أكتوبر 2018.

في يناير الماضي، حظيت الأم وابنتها باهتمام واسع حين ارتدتا معاطف ماكس مارا البيضاء في رحلة إلى أسبن، كولورادو، وسط الثلوج.

تحتفظ الحائزة على جائزة جولدن غلوب بـ"أرشيف واسع" من ملابسها من أجل راني عندما تكبر.

قالت هادسون لمجلة People في 2024: "ليس كل الملابس استطعت الاحتفاظ بها على مر السنين، لكن التي استطعت، خصوصًا المصممة والمخصصة، أحتفظ بها."

وتوقعت نجمة "Almost Famous" أن تبدأ قريبًا في ملاحظة أن بعض الأشياء تختفي، حيث بدأت راني تتفحص أحذيتها، وتفتح أبواب الخزانة، وتتصفح الملابس.

وقالت إن ابنتها "شديدة الدقة" فيما يتعلق بما ترتديه.

ووصفت هادسون، التي هي أيضًا أم لرايدر وبينغهام، أن راني "ابنة والدتها بالتأكيد. تستغرق وقتًا طويلاً للخروج من المنزل."

كما أن راني تعبر عن آرائها بقوة حول إطلالات والدتها على السجادة الحمراء، وقالت هادسون في مقابلة مع Entertainment Tonight في وقت سابق من هذا العام إن ابنتها "تتابع كل شيء."