ميرنا وليد - بيروت - كشف ثلاثة أطباء أعصاب كرواتيون عن 77 خطأ طبيًا في مسلسل "هاوس" الشهير، بعد تحليل دقيق لحلقاته الـ177. وركّزت الدراسة على تشخيص الحالات والممارسات السريرية، مشيرةً إلى أخطاء واضحة مثل حمل الطبيب هاوس لعصاه على الجانب الخطأ، وإجراء فريقه لفحوصات خارج اختصاصهم، إلى جانب معلومات طبية مغلوطة عن فيتامين B12 والنوبات القلبية. رغم ذلك، أكد معدو الدراسة أنهم من محبي العمل، وأرادوا توعية المشاهدين والمهنيين. الدراسة جاءت بعنوان: "هاوس: بين الحقيقة والخيال"، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة في المسلسلات الطبية الحديثة.

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة كرواتية تكشف 77 خطأ طبيًا في مسلسل "هاوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.