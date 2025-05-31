إجراء تجميلي كوري سري تتبعه نجمات الكيبوب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت خبيرة التجميل الأميركية تينا تشين كريج عن إجراء تجميلي كوري سري يُستخدم من قبل نجمات الكيبوب مثل عضوات فرقة بلاك بينك، يهدف لمكافحة الشيخوخة وشد البشرة.

الإجراء، الذي وصفته بـ"المؤلم للغاية"، يعتمد على وخز بإبر سميكة مع شحن كهربائي، وتُشرف عليه الطبيبة الغامضة "الدكتورة يون". رغم الألم، لاحظت تينا تحسنًا تدريجيًا بعد شهر، الإجراء يجمع بين تقنية Ulthera وأجهزة خاصة، ويُفرض على النجمات التزام بالسرية التامة.

يأتي هذا في ظل استعداد بلاك بينك لجولتها العالمية الجديدة، وتوسع بعض العضوات في مجال التمثيل.



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