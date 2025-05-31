شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تعمّق علاقتها بابنة برادلي كوبر بعد أنباء ارتباطهما رسميًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، العناوين مؤخرًا بعد أن شوهدت لأول مرة في نزهة علنية برفقة ليا، ابنة حبيبها النجم العالمي برادلي كوبر، البالغة من العمر 8 سنوات، في شوارع نيويورك.



جيجي حديد منسجمة مع ابنة برادلي كوبر

العلاقة بين جيجي، البالغة من العمر 30 عامًا، وبرادلي، 50 عامًا، بدأت أواخر 2023، ويبدو أنها أصبحت أكثر جدية، حيث كشفت مصادر مقربة لموقع Daily Mail، أن "ليا" تعتبر جيجي مثل والدتها، وأن جيجي بدورها تُعامل "ليا" مثل ابنتها.



جيجي حديد وابنة برادلي كوبر

شوهدت جيجي بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية قميصًا أبيض وبنطال جينز عالي الخصر، فيما ارتدت ليا قميصًا لفرقة والدها المفضلة "Metallica"، وبدت العلاقة بينهما مليئة بالدفء والانسجام.

ووفقًا للمصدر، فإن ابنة جيجي، خاي، التي تبلغ من العمر 4 سنوات ووالدها النجم زين مالك، طورت علاقة قوية مع ليا، حيث أصبحتا كالأخوات، في حين ترى خاي في برادلي مثل والدها تدعمها جيجي وزين بالكامل.



جيجي وبرادلي في ظهور سابق

كما أكد المصدر أن إيرينا شايك، والدة ليا، تدعم هذا الترابط الأسري ولا تعارض العلاقة بين ابنتها وجيجي، وأضاف المصدر: "على الرغم من الطبيعة غير التقليدية للعائلة المدمجة، إلا أن هناك حبًا واحترامًا متبادلاً بين جميع الأطراف، وهذا ما زاد من قوة العلاقة بين جيجي وبرادلي".

جيجي، التي كانت على علاقة سابقة بليوناردو دي كابريو، ظهرت مؤخرًا مع برادلي رسميًا على إنستجرام، حيث نشرت صورًا من احتفال عيد ميلادها الـ30، وقد لاحظ البعض ارتداءها خاتمًا في إصبع الزواج، مما أثار شائعات حول احتمالية ارتباط رسمي قريب.

المصدر اختتم بقوله: *جيجي تشعر بأنها وجدت نصفها الآخر. ورغم رغبتها في الزواج من برادلي يومًا ما، إلا أن الاثنين لا يشعران بالحاجة إلى التسرع".