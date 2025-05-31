شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاشتراك فى الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا عن فتح باب الإشتراك في الدورة الثانية المقرر لها الفترة من 2 حتي 6 نوفمبر المقبل بمدن السويس والجلالة والعين السخنة.

المهرجان يأتي مواكبًا للاحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس الباسلة.

وكشف الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان عن أن باب التقديم سيفتح أمام صناع الأفلام القصيرة جدًا بدءًا من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر 2025، موضحًا أن دورة المهرجان هذا العام ستحفل بالعديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم.

وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضًا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة الجامعات بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب والطلبة.

وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق.

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون ونقابة السينمائيين والإتحاد العام للفنانين العرب ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدًا التي لا تتجاوز مدتها الـ 5 دقائق وأخرى للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق وينظم سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدًا من الفكرة حتي شاشة العرض ومسابقة سنوية لأفضل دراسة أو مقال نقدي عن الأفلام القصيرة جدًا.